Dall’Italia aiuti all’Ucraina nella guerra contro la Russia. Saranno inviati missili, mitragliatrici e munizioni. Oggi il decreto

Le armi che l’Italia invierà per aiutare l’Ucraina a difendersi dall’attacco di Putin sono: Missili, mitragliatrici e munizioni. Una scelta fatta con il via libera dell’Unione Europea, dopo i colloqui del premier Mario Draghi con il presidente Volodymyr Zelensky, che ha convinto l’Italia ad essere tra i primi Stati dell’Ue a chiudere lo spazio aereo alla Russia, che riguarda qualsiasi tipo di velivolo civile o militare che provenga da qualsiasi parte della Russia o che sia di una compagnia russa.

Il decreto del governo è pronto e sarà approvato questo pomeriggio. La novità riguarda proprio il rapporto diretto con Kiev. Gli armamenti saranno ceduti alle autorità governative ucraine, come è specificato nel provvedimento. La Nato dovrà occuparsi soltanto della consegna logistica. Un segnale forte che arriva mentre i primi 1.350 militari sono pronti a partire per l’Ungheria e la Romania, così come il materiale bellico. Il provvedimento preparato dal ministero della Difesa che va oggi in Consiglio dei ministri si basa sugli articoli 3 e 4 del Trattato nordatlantico che consente agli Stati “di resistere a un attacco armato” agendo insieme “ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata”. È appunto quanto sta accadendo all’Ucraina e per questo ogni Paese provvede alla cessione delle armi a Kiev mentre sarà la Nato a organizzare il ponte aereo per trasferirle fino alla frontiera e poi consegnarle con un convoglio terrestre.

