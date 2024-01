incendi

Danni incendi a Palermo, riunione a palazzo Palagonia. Lagalla: ''Fatto il punto sulle azioni messe in campo dal Comune''

Dichiarazione del sindaco di Palermo Roberto Lagalla relativa alla riunione tenuta a Palazzo Palagonia, in merito ai danni provocati dagli incendi la scorsa estate, con l'assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino, il segretario generale Raimondo Liotta e gli uffici del Patrimonio, delle Politiche sociali e della Protezione civile.

09/01/2024

“Ho tenuto oggi una nuova riunione per fare il punto sulle azioni messe in campo dal Comune riguardo i danni provocati dagli incendi che hanno colpito la città la scorsa estate". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla lla riunione tenuta a Palazzo Palagonia, in merito ai danni provocati dagli incendi la scorsa estate, con l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino, il segretario generale Raimondo Liotta e gli uffici del Patrimonio, delle Politiche sociali e della Protezione civile.

"In via Erice, a Borgo Nuovo, sono in fase di conclusione le verifiche del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, con cui l’amministrazione ha stipulato una convenzione. Il Comune si farà carico delle spese di ristrutturazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, mentre sarà nuovamente inviata la certificazione dei danni stimati dai privati, unitamente alla documentazione richiesta dal Dipartimento di Protezione civile regionale nella nota dell’8 gennaio, nell’ambito della dichiarazione dello stato di emergenza e ai fini della prevista contribuzione da parte del Governo nazionale e delle eventuali misure che la Regione Siciliana vorrà adottare. Nel frattempo, continua l’attività di ospitalità, seguita dall’assessorato alle Politiche sociali, delle famiglie rimaste fuori dalle proprie case”.

Fonte: Comune di Palermo

