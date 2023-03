Del Anziani

Ddl anziani approvato dal Senato con 92 sì

92 voti favorevoli, nessun contrario e 48 astensioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/03/2023 - 00:01:10 Letto 741 volte

Il ddl Anziani è stato approvato dal Senato con 92 voti favorevoli, nessun contrario e 48 astensioni.

All'esame in prima lettura, la legge delega sulle politiche per le persone anziane passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva.

Fonte: TGCOM24

