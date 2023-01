Decreto aiuti

Decreto Aiuti Quater, la Camera approva con 164 sì

L'aula della Camera ha approvato il Decreto Aiuti Quater con 164 sì. I voti contrari sono stati 127, 3 gli astenuti.

Durante la discussione in Aula, c'è stata una contestazione dei deputati M5S contro il governo. I parlamentari del Movimento hanno esposto cartelli sul cosiddetto caro carburanti, riproponendo il passaggio del programma elettorale di Fdi in cui si richiamava la riduzione di Iva e accise con sotto la scritta, in bella vista, 'vergogna!'. I deputati 5 Stelle sono stati dunque invitati a togliere i cartelli per consentire all'Aula il proseguo dei lavori.

