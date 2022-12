Decreto sicurezza

Decreto sicurezza, arriva la stretta per le Ong: solo salvataggi lampo

Governo al lavoro anche su violenza di genere e baby gang.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/12/2022 - 00:07:36 Letto 812 volte

Un nuovo codice per le Ong che effettuano salvataggi nel Mediterraneo, poi anche misure di prevenzione più stringenti contro la violenza sulle donne e per il contrasto alle baby gang. Sono almeno tre gli assi su cui lavora il governo e che potrebbero portare a uno o più decreti sicurezza. Una riunione operativa si è svolta martedì tra gli uffici legislativi dei ministeri dell'Interno, Giustizia, Lavoro, Infrastrutture, Esteri e di Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri potrebbe esaminare prima la parte sull'immigrazione. La bozza è ancora aperta, come spiegano diverse fonti di governo, il perimetro e la tempistica non sono ancora definiti. Il Cdm non è ancora convocato ma dovrebbe tenersi nel tardo pomeriggio di mercoledì dopo la fiducia sul decreto Rave.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!