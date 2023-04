Superbonus

Decreto Superbonus, via libera definitivo del Senato con 94 sì

Previste deroghe per lavori per i quali sia già stata presentata la Cila.

06/04/2023

Via libera definitivo del Senato al Dl Superbonus con l'approvazione della fiducia chiesta dal Governo sul testo approvato ieri dalla Camera. 94 i voti favorevoli, 72 contrari, 2 astenuti.

Il Dl vieta la possibilità di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per le spese sostenute per i nuovi interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, superbonus, bonus facciate. Previste deroghe per lavori per i quali sia già stata presentata la Cila. Proroga al 30/09/2023 per lavori su villette.

