L'unanimità registrata alla Camera si è ripetuta a Palazzo Madama con 143 voti.

Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto che proroga per il 2023 le misure per l'accoglienza in Italia dei rifugiati arrivati dall'Ucraina dopo l'invasione della Russia.

