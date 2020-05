vandalismo

Devastata la scuola ''Pertini'' di Palermo, Lagalla: ''Grave ferita''

Sdegno a Palermo per il devastante raid vandalico contro la scuola ''Pertini'' di Brancaccio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/05/2020 - 20:59:19 Letto 519 volte

Sdegno a Palermo per il devastante raid vandalico contro la scuola "Pertini" di Brancaccio: aule e stanze a soqquadro, infissi divelti, strumentazione distrutta, pc rubati.

In via Pecori Giraldi si sono dirette le forze dell'ordine per le indagini. L'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, esprime solidarietà alla preside Antonella Di Bartolo e afferma: "Anche a nome del governo regionale, esprimo profonda vicinanza alla preside e alla comunità scolastica della scuola Pertini di Brancaccio, fatta oggetto di un gravissimo atto vandalico che offende tutti noi e si accanisce contro bambini e ragazzi incolpevoli, privati di importanti strumenti di apprendimento e conoscenza. Il governo della Regione sarà accanto alla scuola nel suo percorso di ricostruzione per sanare la grave ferita generata da mani malavitose e indegne di appartenere alla società civile".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!