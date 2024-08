ztl

Dimezzata la lista dei furbetti Ztl, Figuccia: ''Buon risultato, peccato che per gli errori di una cattiva amministrazione arriverà un altro aumento''

''E' davvero paradossale, soltanto adesso l'Amat ''scopre'' che deve pagare allo Stato, e quindi all'Agenzia delle entrate, l'Iva su quanto incassa dalla ztl. Per fare qualche esempio, il pass giornaliero passerà da 5 euro a 6,10 euro, mentre quello annuale da 100 euro a 122 euro'', dichiara la consigliera Sabrina Figuccia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/08/2024 - 13:27:33 Letto 792 volte

«Dopo mesi di battaglie, esposti e denunce, finalmente siamo riusciti ad ottenere un primo buon risultato, quello di dimezzare la lista dei “furbetti” che utilizzavano gratuitamente i pass per entrare nella ztl, però non si capisce perché l’Amat debba far pagare l’aumento del costo degli abbonamenti e dei ticket giornalieri del 22 per cento ai cittadini, quando potrebbe trovare soluzioni alternative.



Dagli oltre diecimila pass che si contavano all’inizio dell’anno, quando il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta comunicò il dato nel corso di un’audizione presso la Terza commissione consiliare, adesso il numero è stato ridotto a circa seimila, facendo emergere una gran bella fetta di furbetti.



E’ davvero paradossale, però, che una bella notizia debba essere accompagnata purtroppo dall’ingiustizia di far pagare ai cittadini gli errori di una cattiva amministrazione, considerato che soltanto adesso l’Amat “scopre” che deve pagare allo Stato, e quindi all’Agenzia delle entrate, l’Iva su quanto incassa dalla ztl.



Per fare qualche esempio, il pass giornaliero passerà da 5 euro a 6,10 euro, mentre quello annuale da 100 euro a 122 euro.



Credo che la soluzione del problema, invece, vada trovata nella ricerca di un nuovo accordo dell’Amat con il Comune, magari utilizzando una parte dei proventi derivanti dalla tassa di soggiorno – spesso sfruttata in passato per scopi assolutamente lontani da quelli previsti - e non nel gravare sulle tasche dei palermitani, che non solo devono fare i conti quotidianamente con una città inquinata e sempre più sporca, ma dovranno sopportare un ulteriore balzello.



Proprio per questo motivo, ho convocato in audizione presso la Terza commissione per il prossimo 20 agosto i vertici dell’Amat a cui proporrò appunto di abbattere il costo dell’iva attraverso l’utilizzo di una parte dei proventi della tassa di soggiorno».



Lo dichiara la consigliera Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale e presidente della Terza Commissione Consiliare.



Fonte: Comune di Palermo

