Dismissione tendostrutture cimitero Rotoli, Lagalla: ''Il lavoro per restituire dignità a questo luogo sacro non si fermerà''

''Circa 300 bare sono ancora in deposito rispetto alle 1.400 che abbiamo trovato insepolte quando mi sono insediato'', ha sottolineato il sindaco Lagalla.

17/05/2023

«I tendoni che ospitavano al cimitero dei Rotoli circa mille salme erano il simbolo più doloroso dell’emergenza sepolture che ha investito la città per anni.



Averli svuotati circa 40 giorni fa ed essere arrivati oggi a eliminare queste strutture dai viali del camposanto rappresenta un passo avanti importante e significativo da parte di un’amministrazione che, in meno di un anno, sta viaggiando spedita verso il superamento dell’emergenza che oggi conta circa 300 bare in deposito rispetto alle 1.400 che abbiamo trovato insepolte quando mi sono insediato.



Il lavoro per restituire dignità a questo luogo sacro, dunque, non si fermerà certo oggi e continuerà per non ripetere gli errori commessi nel passato da altri e non ricadere in nuove emergenze.



Ed è doveroso sottolineare i risultati raggiunti fino ad oggi, per i quali ringrazio l’assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Orlando che con i suoi uffici ha anche supportato la struttura commissariale che si è insediata a inizio anno e voluta dal governo nazionale e le maestranze della Reset per il lavoro che stanno svolgendo al cimitero dei Rotoli anche in questi giorni di condizioni meteorologiche avverse».



Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

