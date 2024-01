campo sportivo polivalente

Edilizia scolastica, al via i lavori per un nuovo campo sportivo polivalente presso la scuola Colozza

Il progetto prevede l'adeguamento funzionale e la messa in sicurezza impiantistica dell'atrio esterno che attualmente, per ragioni di sicurezza, è inibito ai bambini e alle bambine che frequentano il plesso di via Imera 32.

Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione di un campo sportivo polivalente nella scuola Colozza del quartiere Zisa.

«Realizzeremo un campo polivalente di pallavolo e di pallacanestro, ma anche una pista d’atletica dedicata alla corsa. La ditta si occuperà di mettere a nuovo l’impianto di illuminazione esterno, fondamentale per consentire agli studenti e all’intero quartiere di usufruire degli spazi anche nelle ore pomeridiane e serali. Sono doppiamente felice perché la nuova struttura diventerà un punto di riferimento anche per i ragazzi più grandi dell’Istituto comprensivo, che frequentano la scuola media nel plesso Bonfiglio alla fine della via Imera». Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica del Comune di Palermo.

«Si tratta di un progetto di grande valenza sociale, di cittadinanza e legalità. Il nostro territorio ha bisogno di spazi aperti, ed è importante che i ragazzi abbiano uno scopo, un sogno da realizzare, uno luogo che gli appartenga dove poter sperimentare i successi nello sport e in generale nella vita», ha dichiarato Valeria Catalano, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo.

L’impresa appaltatrice è la Rti ICPA S.R.L – COGECA S.R.L di Favara, che realizzerà i lavori entro il 28 aprile 2024.

Il progetto è stato finanziato con fondi europei – FESR per un importo complessivo di 330 mila euro.

Il Rup è l'architetto Roberta Romeo, il direttore dei lavori è il geometra Marcello Balsamo che è anche il progettista dell’opera insieme agli ingegneri Maria Vita Seminara, Gaetano Russo e Giuseppe Pecoraro.

