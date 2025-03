Edilizia scolastica

Edilizia scolastica, riaperte aule scuola primaria ''Giovanni Verga'' di Palermo

Per i lavori di riqualificazione dei controsoffitti e per la tinteggiatura delle pareti delle classi sono stati impiegati dal settore Edilizia scolastica circa 50 mila euro disponibili nell'ambito dell'accordo quadro ''Palermo-Nord'' per la manutenzione delle scuole.

Torna agibile il primo piano della scuola primaria “Giovanni Verga” di via Uditore. I lavori, che sono durati circa 40 giorni, hanno permesso di eliminare le infiltrazioni in cinque aule. La cerimonia di riapertura del piano del plesso scolastico – che fa parte dell’Istituto comprensivo “Setti Carraro” – è avvenuta stamani alla presenza, tra gli altri, del sindaco Lagalla, del presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo e dell’assessore all'Istruzione, Aristide Tamajo. Per i lavori di riqualificazione dei controsoffitti e per la tinteggiatura delle pareti delle classi sono stati impiegati dal settore Edilizia scolastica circa 50 mila euro disponibili nell’ambito dell’accordo quadro “Palermo-Nord” per la manutenzione delle scuole.

"L'intervento tempestivo nella scuola Verga – ha commentato il sindaco - conferma l'importanza di aver attivato due accordi quadro per coprire le manutenzioni delle scuole della città. Questo strumento, infatti, permette di dare risposte pronte e celeri e oggi è con soddisfazione che ho potuto fare visita agli alunni e ai docenti che sono tornati a fare lezioni nelle proprie classi. Di questo ringrazio l'assessore all'Istruzione Tamajo e agli uffici del settore dell'Edilizia scolastica che hanno seguito le opere".

Fonte: Comune di Palermo

