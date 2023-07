Alleanze Ue

Elezioni europee, Salvini risponde a Tajani: ''Alleanze Ue? Decidono elettori. Governo non è in discussione''

Per Tajani ''pensare prima agli interessi italiani non significa essere antieuropei''.

A proposito delle alleanze in Europa, il leader della Lega Matteo Salvini, dai microfoni di Radio 1, replica al coordinatore di FI Antonio Tajani che aveva detto "nessun accordo con Le Pen e Afd".

"A Tajani risponderanno gli elettori. Ho fatto una normale riflessione. Ho chiesto agli alleati di usare la stessa formula di centrodestra anche in Europa. Il governo italiano non è in discussione", dice.

"Pensare prima agli interessi italiani non significa essere antieuropei" e critica le norme Ue su auto e case green e sull'immigrazione.

