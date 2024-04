crisi idrica

Emergenza acqua a Palermo: divieto utilizzo acqua potabile per innaffiare piante di balconi e giardini durante la notte

Nuova ordinanza sindacale con la quale si fa divieto alla popolazione di ''utilizzare l'acqua potabile per innaffiare le piante di balconi''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2024 - 11:23:50 Letto 858 volte

E' stata diramata oggi una ordinanza sindacale con la quale si fa divieto alla popolazione residente sul territorio comunale fino a tutto il prossimo 31 dicembre o fino a comunicazione di cessata emergenza di "utilizzare l'acqua potabile per innaffiare le piante di balconi e giardini dalle ore 5 alle ore 23 e di lavare i veicoli privati, con esclusione degli autolavaggi". Inoltre, sempre per lo stesso periodo e per la stessa fascia oraria, è vietato "lavare cortili e piazzali e alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine, qualora non dotate di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua".



Dal provvedimento sono esclusi "gli usi dell'acqua potabile per attività imprenditoriali per cui necessiti l'uso dell'acqua potabile, nei limiti di quanto autorizzato".

Immagine di rawpixel.com su Freepik

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!