Emergenza incendi a Palermo, domani Ztl sospesa fino alle 20

La sospensione della ZTL per consentirą un'agevole mobilitą della cittadinanza in questa situazione di altissima emergenza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/07/2023 - 17:01:48 Letto 1284 volte

"Come concordato con il signor sindaco si dispone con effetto immediato e fino alle ore 20:00 del 26/07/2023 la sospensione della ZTL per consentire un’agevole mobilità della cittadinanza in questa situazione di altissima emergenza".

Lo ha disposto l'assessore alla mobilità Maurizio Carta.

Fonte: Comune di Palermo

