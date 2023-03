Migranti

Emergenza migranti, record di sbarchi in Sicilia, Calabria e Puglia: in 48 ore soccorse oltre 3.300 persone

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/03/2023 - 00:01:00 Letto 772 volte

Ancora una giornata di sbarchi in Sicilia, Calabria e Puglia. In 48 ore sono state soccorse, oltre 3.300 persone a bordo di 58 imbarcazioni si legge in una nota della Guardia costiera italiana.

A Lampedusa cinque arrivi di cui gli ultimi due hanno riguardato 77 migranti, a bordo di due barchini soccorsi in acque Sar italiane e sbarcati nell’isola dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera. A bordo del primo natante c'erano 35 persone (7 donne e 3 minori) in fuga da Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Senegal. Sul secondo, invece, erano in 42 (17 donne) originari di Burkina Faso, Guinea e Costa d'Avorio. I due barchini, stando alle dichiarazioni dei migranti, sono salpati da Sfax in Tunisia venerdì. Salgono così a cinque, per un totale di 186 persone, gli approdi di oggi 26 marzo.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

