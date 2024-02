Emergenza sicurezza a Palermo, Lagalla: ''Apprezzamento apertura e volontà del Ministro Piantedosi di stringere un accordo istituzionale con il Governo nazionale''

sicurezza

Emergenza sicurezza a Palermo, Lagalla: ''Apprezzamento apertura e volontÓ del Ministro Piantedosi di stringere un accordo istituzionale con il Governo nazionale''

''La collaborazione della Prefettura, porterÓ alla definizione di un patto per la sicurezza e la rigenerazione urbana e sociale di Palermo'', ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/02/2024 - 18:01:27 Letto 752 volte

“Rivolgo il mio ringraziamento al Ministro dell’Interno Piantedosi per la visita di oggi e la partecipazione al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura che testimoniano la sua attenzione nei confronti di Palermo. Voglio anche esprimere il mio apprezzamento per l’apertura e la volontà del Ministro di stringere un accordo istituzionale con il Governo nazionale che, con la collaborazione della Prefettura, porterà alla definizione di un patto per la sicurezza e la rigenerazione urbana e sociale di Palermo”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

