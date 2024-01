befana

Epifania, acquisti per 2,3 mld di euro: Giocattoli al Sud, dolci al Centro e abiti al Nord

Tra i regali a farla da padrone saranno i giocattoli al Sud, le calze piene di dolci al Centro e l'abbigliamento al Nord.

Per l'Epifania 2 italiani su 3 faranno regali e la spesa complessiva sarà pari a 2,3 miliardi di euro, 300 milioni in più rispetto allo scorso anno.

E' quanto emerge da una ricerca del Centro studi di Confcooperative, secondo cui la spesa media per ciascun consumatore sarà pari a 85 euro.

La Befana si conferma festa per i bambini. Tra i regali a farla da padrone saranno i giocattoli al Sud, le calze piene di dolci al Centro e l'abbigliamento al Nord. 7 mln gli italiani in vacanza, 9 su 10 in Italia.

