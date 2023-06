mercato dell'usato

Esenzione tassa suolo pubblico al ''Mercato dell'usato'' all'Albergheria, Di Gangi: ''Segnale giusto vista la specificità dell'area''

''Solo così si potrà distinguere fra chi svolge una attività di piccolo commercio e chi invece vende merce rubata'', dichiara la consigliera comunale Mariangela Di Gangi.

«Il provvedimento esitato nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale che prova a intervenire sulla zona del mercato dell’usato dell’Albergheria deve andare nella direzione di un intervento organico, che spero la Giunta comunale presenti al più presto.



Abbiamo infatti dato un segnale esentando dal pagamento del suolo pubblico gli agenti commerciali della zona, considerando l'estrema specificità dell'area.



Questa potrà essere una premessa per un intervento che riconosca che le persone che animano il mercato dell’Albergheria devono essere sostenute, accompagnate in un percorso di emersione che gli dia la serenità di portare avanti un’attività di sussistenza.



Solo così si potrà distinguere fra chi svolge una attività di piccolo commercio e chi invece vende merce rubata.



Temo purtroppo che la confusione che viene fatta sul tema possa portare a ritenere che il mercato dell’Albergheria sia esclusivamente un problema di ordine pubblico, con un approccio che non porterà a nessun risultato e che, anzi, ostacola qualunque piccolo passo in avanti che dia spazio anche alle legittime istanze dei residenti in tema di pulizia e vivibilità degli spazi specialmente nei weekend.



Dopo quasi un anno di tentennamenti, dal Consiglio Comunale è arrivato un segnale, che adesso deve essere raccolto dal Sindaco Lagalla e dagli assessori ai rami interessati, che auspico possano, senza pregiudizi, riprendere in mano celermente il percorso già avviato dalla scorsa amministrazione e della Prima Circoscrizione negli anni scorsi».



Lo dichiara la consigliera comunale Mariangela Di Gangi.

