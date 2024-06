Elezioni Europee

Europee, Leoluca Orlando ''Voti raddoppiati in campo nazionale e quasi triplicati nelle Isole per Alleanza Verdi Sinistra''

La rappresentanza della Alleanza verrà definita ufficialmente nelle prossime ore, indicando quanti rappresenteranno questo progetto di libertà, coerenza e futuro.

“Grazie a quanti elettrici ed elettori, volontari, esponenti e candidati hanno contribuito allo straordinario risultato di Alleanza Verdi Sinistra. Più che raddoppiati in campo nazionale e quasi triplicati nelle Isole i consensi alla Alleanza, che porterà in Parlamento europeo, con rigorosa coerenza, i temi della pace, dei diritti, della Giustizia ambientale e della Giustizia sociale. La rappresentanza della Alleanza verrà definita ufficialmente nelle prossime ore, indicando quanti rappresenteranno questo progetto di libertà, coerenza e futuro”. Così Leoluca Orlando, Capolista nelle Isole per Alleanza Verdi Sinistra alle Elezioni Europee 2024.

