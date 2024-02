mozione Famiglie omogenitoriali

Famiglie omogenitoriali, Bevilacqua: ''Parole agghiaccianti dalla Lega sui diritti dei bambini''

''Dal partito di Salvini e dalla maggioranza è una consuetudine e dato di fatto che si calpestino i diritti dei bambini in nome di bandierine ideologiche, tanto a livello nazionale quanto a livello locale'', afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2024 - 14:41:12 Letto 781 volte

“È agghiacciante e vergognoso che un esponente della Lega paragoni e metta sullo stesso piano i diritti dei bambini rispetto alla presenza delle buche nelle strade cittadine o dell’emergenza rifiuti. Purtroppo sorprende poco, perché dal partito di Salvini e dalla maggioranza è una consuetudine e dato di fatto che si calpestino i diritti dei bambini in nome di bandierine ideologiche, tanto a livello nazionale quanto a livello locale. Desta ancor più preoccupazione il fatto che si strumentalizzino le legittime preoccupazioni delle associazioni delle famiglie arcobaleno per come nella città di Palermo si sta trattando un tema così rilevante e delicato. La politica deve prendersi la responsabilità di dare risposte perché non è accettabile che esistano figli di Serie A e figli di Serie B”. Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua.

Fonte: M5S

Fonte Immagine: M5S

