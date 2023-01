Carenza farmaci

Federfarma Servizi denuncia: ''Carenza farmaci, un'emergenza così neanche in pandemia''

La denuncia dei distributori di medicinali: in forte difficoltà con l'approvvigionamento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2023 - 00:14:39 Letto 701 volte

La carenza di farmaci di questi giorni "non l'abbiamo vista neanche in piena emergenza Covid". Lo afferma il presidente di Federfarma Servizi Antonello Mirone dopo la denuncia dei distributori di medicinali, in forte difficoltà con l'approvvigionamento. "Auspicavamo un intervento istituzionale - spiega - perché avevamo iniziato a denunciare tale fenomeno già quattro mesi fa e la situazione oggi è insostenibile. Vorremmo conoscere la ragione vera del problema per dare risposte omogenee ai cittadini".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!