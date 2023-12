Femminicidi

Femminicidi, Mattarella: ''Serve un cambiamento radicale di carattere culturale''

''Serve un cambiamento che chiama in causa le famiglie e l'intera società'', così il Presidente Mattarella, incontrando il Comitato di Monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio Ue.

Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "le notizie dei femminicidi che ci giungono così frequentemente sono un triste promemoria di quanto intenso sia lo sforzo ancora da compiere per realizzare un cambiamento radicale di carattere culturale. Cambiamento che chiama in causa le famiglie e l'intera società".

Il Capo dello Stato, incontrando al Quirinale i membri del Comitato di monitoraggio dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha aggiunto che "il raggiungimento dell'uguaglianza costituisce un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne".

