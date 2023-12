Ferrandelli-Canto

Ferrandelli e Canto in maggioranza, Inzerillo: ''Loro ingresso definisce i contorni di una amministrazione moderata liberale e riformista''

''Ingresso in maggioranza dei consiglieri Ferrandelli e Canto dimostra che il buon lavoro sino ad oggi svolto dall'intera amministrazione e dalla maggioranza'', dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Gianluca Inzerillo.

«L’ingresso in maggioranza di Fabrizio Ferrandelli e di Leonardo Canto dimostra che il sindaco di questa città continua ad essere attrattivo e che il buon lavoro sino ad oggi svolto dall’intera amministrazione e dalla maggioranza in consiglio ha convinto anche chi si trovava all’opposizione, come i nostri due autorevoli colleghi, e che oggi riconoscono nel Sindaco una figura autorevole moderata e con una grande capacità di ascolto. Il loro ingresso definisce i contorni sempre più nitidi di una amministrazione moderata liberale e riformista».

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Gianluca Inzerillo.

