Festino di Santa Rosalia 2024, appello di Lagalla sull'uso dei balconi prospicienti lungo il percorso di via Vittorio Emanuele

Appello relativo all'utilizzo dei balconi prospicienti il percorso del Festino di Santa Rosalia, misure di prevenzione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumitą.

"Come è noto, nell’anno corrente ricorre il quarto centenario del rinvenimento delle spoglie mortali di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino. Tale ricorrenza, di straordinaria importanza per la Città di Palermo e per la Comunità amministrata, vedrà la partecipazione di migliaia di persone che sfileranno lungo il tradizionale percorso, da Palazzo Reale fino a Porta Felice.

Lungo tale percorso, è richiesto che, dalle ore 18:00 del 14 luglio c.a. alle ore 02:00 del seguente 15 luglio, l’uso dei balconi prospicienti Via Vittorio Emanuele sia limitato alla portata tecnicamente tollerabile e comunque compatibile con le condizioni strutturali degli stessi. Infatti, un eccessivo carico di persone e/o materiali di ogni genere, potrebbe provocare gravi danni, imputabili esclusivamente ai soggetti che, a vario titolo, detengono l’uso dei predetti affacciamenti e, che nella circostanza, ne consentissero l’improprio utilizzo.

Per tutto quanto sopra, si invita la cittadinanza interessata ad adottare comportamenti ispirati a rigorosi principi di prudenza, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità".

Questo l'avviso pubblico a firma del sindaco Roberto Lagalla, relativo all'utilizzo dei balconi prospicienti il percorso del Festino di Santa Rosalia.

Fonte: Comune di Palermo

