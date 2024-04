sciopero

Fiom e Uil estendono da 4 a 8 ore lo sciopero a Palermo dei lavoratori metalmeccanici. Foti e Comella: ''E' la risposta all'ennesima strage sul lavoro''

Molte aziende, come Fincantieri, Leonardo e altre, incroceranno le braccia per tutta la giornata e saranno presenti con le rsu in delegazione al presidio in piazza indipendenza.

Fiom e Uilm, assieme alle Rsu, come indicato dalle segreterie nazionali di Fiom e Uilm, estendono a 8 ore lo sciopero generale previsto per la giornata di oggi 11 aprile. Molte aziende, come Fincantieri, Leonardo e altre, incroceranno le braccia per tutta la giornata e saranno presenti con le rsu in delegazione al presidio in piazza indipendenza.

“Ci troviamo purtroppo nuovamente di fronte a una strage di lavoratori rimasti uccisi mentre svolgevano la propria attività – dichiarano il segretario generale di Fiom Palermo Francesco Foti e segretario generale Uilm Palermo Vincenzo Comella - Episodi come quello di ieri accaduto alla centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna, necessitano di una presa di posizione decisa di tutto il movimento sindacale, delle lavoratrici e dei lavoratori, per dire basta morti sul lavoro. I metalmeccanici palermitani esprimono solidarietà alle famiglie colpite. Ricordiamo inoltre che a partire dalle ore 10 avrà luogo un presidio organizzato dalla Cgil e dalla Uil di Palermo a piazza Indipendenza, di fronte la Presidenza della Regione”.

