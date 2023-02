Fisco

Fisco, Meloni annuncia: ''Serve una rivoluzione, presto nuova legge che metterà al centro dipendenti e pensionati''

Il presidente del Consiglio, annuncia una ''legge delega che toccherà tutti i settori della fiscalità'' e che ''metterà al centro anche i dipendenti e i pensionati, con misure ad hoc''.

09/02/2023

In materia di Fisco, per Giorgia Meloni "occorre rivoluzionare il rapporto con il contribuente, e fare in modo che l'evasione si combatta prima ancora che si realizzi".

Il presidente del Consiglio, annuncia una "legge delega che toccherà tutti i settori della fiscalità" e che "metterà al centro anche i dipendenti e i pensionati, con misure ad hoc".

"C'è l'impegno alla messa in sicurezza del debito pubblico - dice al Sole 24 Ore - aumentando il numero di italiani e residenti in Italia che detengono quote". A proseguire con i tagli al cuneo fiscale. Infine, "sostituire il reddito di cittadinanza con misure concrete".

L’impegno, "compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, è di proseguire nella direzione di tagli consistenti al cuneo fiscale e di sostituire il reddito di cittadinanza con misure concrete di contrasto alla povertà, dato che ha fallito tutti gli obiettivi per i quali era nato. Più in generale la priorità per il 2023 è che sia "’anno delle grandi riforme che l’Italia aspetta da tempo ma che nessuno ha avuto il coraggio di fare".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Meloni

