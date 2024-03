fondi extracomunali

Fondi extracomunali, Figuccia: ''A rischio sei milioni di euro per intervenire sull'emergenza rifiuti''

''Cercheremo di trovare soluzioni alternative sia per evitare di perdere questi fondi, ma soprattutto per dare una risposta concreta all’emergenza rifiuti'', ha dichiarato il consigliere comunale della Lega e presidente della Terza Commissione consiliare Sabrina Figuccia.

11/03/2024

“Sono sei i milioni di euro di fondi extracomunali che Palazzo delle Aquile rischia di perdere se non vengono realizzati alcuni centri comunali di raccolta, diventati nevralgici per cercare di limitare un’emergenza cronica come quella dei rifiuti, che da tempo immemorabile attanaglia la nostra città”. Lo ha dichiarato il consigliere comunale della Lega e presidente della Terza Commissione consiliare Sabrina Figuccia.

“Domani, la Terza Commissione, in audizione congiunta con i colleghi della Quarta commissione, ascolteremo l’assessore al ramo Pietro Alongi e l’architetto Giuseppina Liuzzo, il dirigente che si occupa di questa delicata materia. Oltre a quello previsto nella parte alta di viale Michelangelo, che non verrà realizzato perché nella stessa area c’è il progetto per la costruzione di un asilo nido, i punti di raccolta a rischio sono in via Paruta, per il quale il consiglio della Quarta circoscrizione ha già dato parere negativo, così come l’isola ecologica intelligente prevista in via Paulsen, dove il sabato si svolge il mercatino rionale, è vicino l’ingresso dell’istituto comprensivo “Margherita Hack” e nei pressi di alcune colonnine di ricarica di automobili elettriche. Domani mattina, quindi, insieme con l’assessore Alongi, cercheremo di trovare soluzioni alternative sia per evitare di perdere questi fondi, ma soprattutto per dare una risposta concreta all’emergenza rifiuti”.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Figuccia

