Democrazia Cristiana

Francesca Donato passa alla Dc, Bonanno: ''Sbarchiamo anche a Bruxelles''

''Con l'adesione di Francesca Donato sbarchiamo anche a Bruxelles e da lì continueremo a lavorare, con ancora più strumenti, per il bene di Palermo e della Sicilia'', dice il capogruppo della DC Domenico Bonanno.

24/01/2023

"A nome del gruppo consiliare di Palermo do il benvenuto nella Democrazia Cristiana all’Onorevole Francesca Donato. Europarlamentare esperta, grintosa, competente e presente. La sua adesione testimonia il percorso di grande crescita e radicamento che sta vivendo il nostro partito e la bontà del progetto politico. Con l’adesione di Francesca Donato sbarchiamo anche a Bruxelles e da lì continueremo a lavorare, con ancora più strumenti, per il bene di Palermo e della Sicilia. Presto andrò in visita, insieme ai colleghi del mio gruppo, al Parlamento Europeo per approfondire da vicino le opportunità che l’Europa ci mette a disposizione con l’obiettivo di condividerle con amministratori e cittadini e diventare così ambasciatori di un nuovo modo di fare politica che avvicini sempre di più le istituzioni europee ai cittadini". Lo dichiara il capogruppo della DC in Consiglio comunale a Palermo, Domenico Bonanno.

"Accogliamo l’ingresso dell’onorevole Donato nella DC con gioia ed entusiasmo, nella consapevolezza che il suo contributo e la sua esperienza saranno un importante valore aggiunto in un partito in crescita proiettato verso obiettivi sfidanti. L’ingresso di un personaggio politico di questo calibro è un importante indice di come il nostro progetto di partito moderato, giovane, competente ed innovativo costituisca un futuro certo ed equilibrato". Lo dichiara Giorgio Cipolla, Commissario DC Palermo.

Fonte Immagine: Twitter Donato

