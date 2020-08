furti

Furti ed estorsioni a Villabate: tre arresti *VIDEO*

Operazione ''Safe Houses'' tra Villabate e Misilmeri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/08/2020 - 12:53:06 Letto 456 volte

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di tre persone ritenute, a vario titolo, responsabili in concorso, di furto aggravato ed estorsione.

I destinatati della misura sono, G.D.L. 23enne, A.D.L. 28enne e M.S. 27enne, tutti di Villabate e già noti alle forze dell’ordine.

Le indagini, convenzionalmente denominate “Safe Houses”, dirette dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno consentito di acquisire attraverso le immagini di video sorveglianza, le intercettazioni e i servizi di pedinamento, elementi indiziari nei confronti dei tre indagati per la commissione di furti in appartamento a Villabate; in alcuni casi la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Inoltre è stata ricostruita un’estorsione secondo le modalità del cavallo di ritorno nei confronti di un commerciante costretto a pagare per riavere restituita la propria autovettura.

Due dei tre soggetti sono stati destinatari della misura degli arresti domiciliari mentre il terzo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!