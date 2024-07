Poliambulatorio Brancaccio

Furto al cantiere del Poliambulatorio Centro Padre Nostro, Inzerillo: ''Atti sono da condannare, imbrattano la memoria del nostro Beato Pino Puglisi''

''La trasformazione è già in atto da molto tempo e non saranno certamente dei delinquenti ad arrestare un passaggio epocale necessario al cambiamento'', ha detto il Consigliere di Forza Italia Gianluca Inzerillo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/07/2024 - 09:03:22 Letto 766 volte

"Desidero esprimere massima solidarietà al Centro di accoglienza Padre Nostro e alla mia gente. La scorsa notte, il centro di accoglienza Padre Nostro ha subito un furto di attrezzature edili utili al cantiere del nascente Poliambulatorio di Prossimità di Brancaccio da parte di ignoti. Auspico che la magistratura faccia il suo corso affinché queste persone malavitose possano rispondere davanti alla legge. Brancaccio è il luogo in cui sono nato e cresciuto, un quartiere assai martoriato ma proprio per questo meritevole di essere amato e servito a tutti i livelli istituzionali con più veemenza. Questi atti sono da condannare perché imbrattano la memoria del nostro Beato Pino Puglisi e infangano ogni singolo abitante perbene di questo quartiere. La trasformazione è già in atto da molto tempo e non saranno certamente dei delinquenti ad arrestare un passaggio epocale necessario al cambiamento".



Lo ha detto il Consigliere di Forza Italia Gianluca Inzerillo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Centro di accoglienza Padre Nostro

