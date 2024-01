scuola Alongi

Furto e atti vandalici alla scuola Alongi, Chinnici:''Colpiti i bambini di Palermo''

''È ormai necessario attivare presidi di sicurezza per tutelare le scuole di Palermo'', ha dichiarato il consigliere comunale Dario Chinnici capogruppo di Lavoriamo per Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/01/2024 - 15:50:16 Letto 785 volte

"Derubare le scuole, come accaduto questa notte al plesso Alongi di Palermo, significa colpire le bambine e i bambini della nostra città, un atto esecrabile su cui chiediamo si faccia luce al più presto per individuare e punire i responsabili. È ormai necessario attivare presidi di sicurezza per tutelare le scuole di Palermo". Lo ha dichiarato il consigliere comunale Dario Chinnici capogruppo di Lavoriamo per Palermo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!