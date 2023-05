Furto pulmini disabili

Furto pulmini Ufficio H, Lagalla: ''Vergognosa vicenda. Disagio circoscritto solamente alle 24 ore successive'

L'amministrazione si Ŕ subito attivata per accelerare le manutenzioni su due mezzi che proprio in questi giorni dovevano essere riparati. Uno Ŕ stato giÓ disponibile oggi ed Ŕ servito a coprire quasi interamente il servizio, mentre il secondo sarÓ operativo giÓ da domani mattina.

«In questa vergognosa vicenda, l’unico aspetto positivo è che il disagio agli utenti disabili è stato circoscritto solamente alle 24 ore successive al furto dei due pulmini e questo per merito dell’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino che ringrazio.



Subito dopo il furto, infatti, l’amministrazione si è subito attivata per accelerare le manutenzioni su due mezzi che proprio in questi giorni dovevano essere riparati. Uno è stato già disponibile oggi ed è servito a coprire quasi interamente il servizio, mentre il secondo sarà operativo già da domani mattina.



Inoltre, una riflessione va fatta all’indomani di quanto è accaduto, perché mai si è verificato un fatto di questo tipo all’Ufficio H, e cioè che probabilmente l’impulso che questa amministrazione sta dando nell’agevolare i servizi alle fasce più deboli, agli emarginati della città e nelle scuole sta dando fastidio a chi alimenta il malaffare e tenta di diffondere cultura mafiosa». Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

