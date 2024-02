Furti scuola

Furto scuola materna Carollo a Falsomiele, Miceli: ''Assistiamo ormai impotenti, serve un maggior presidio delle forze dell'ordine''

''Assistiamo ormai impotenti a un susseguirsi di atti vandalici e di furti nei presidi dello stato, in questo caso ancora una volta, purtroppo, una scuola'', dichiara il consigliere comunale Giuseppe Miceli, vicepresidente della V commissione consiliare Pubblica Istruzione.

«Quanto accaduto alla scuola materna Carollo a Falsomiele è a dir poco sconfortante. Assistiamo ormai impotenti a un susseguirsi di atti vandalici e di furti nei presidi dello stato, in questo caso ancora una volta, purtroppo, una scuola.



Si tratta dello stesso luogo che pochi mesi fa era stato vandalizzato con scritte irripetibili, e sul quale, grazie alle segnalazioni di famiglie e corpo docenti, avevamo richiesto e ottenuto la pulizia dei muri.



Sappiamo che ormai da tempo il sistema di videosorveglianza non è attivo, sembra per problemi di convenzione, e cogliamo l’occasione per ribadire che è di grandissima importanza, adesso, provvedere al più presto alla riattivazione supportando la scuola nel superare le pastoie burocratiche.

Auspichiamo anche che, per tramite dell’Amministrazione, si possa ottenere una maggior presidio delle forze dell’ordine nell’area.



La nostra massima solidarietà va alle insegnanti e alle famiglie, cui ribadiamo che il nostro supporto continuerà a non mancare».



Lo dichiara, a nome del Movimento 5 Stelle, il consigliere comunale Giuseppe Miceli, vicepresidente della V commissione consiliare Pubblica Istruzione.

