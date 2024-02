Gay Pride

Gay Pride, Figuccia a Chinnici: ''Lega è e sempre sarà compatta nell'essere contraria''

''Non esiste alcuna parte della Lega che sosterrà mai il gay pride. Chinnici se ne faccia una ragione'', afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo e coordinatrice provinciale del partito.

21/02/2024

“Desidero tranquillizzare il collega Dario Chinnici, capogruppo del partito del sindaco Lagalla: la Lega è e sempre sarà compatta nell’essere contraria ai gay pride”. Lo afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo e coordinatrice provinciale del partito.

“Chinnici ha dichiarato che gli unici contrari a questo indirizzo chiaro da parte dell'amministrazione – e cioè il sostegno manifestato più volte dal sindaco – sono i consiglieri di Fratelli d'Italia e una parte della Lega. Francamente, non so a chi si riferisca il capogruppo di Lavoriamo per Palermo, ma forse non sa che la Lega ha una sola posizione, quella di Matteo Salvini, che su questi temi in particolare detta da sempre una linea fatta di coerenza e di principi fondamentali. Non esiste alcuna parte della Lega che sosterrà mai il gay pride. Chinnici se ne faccia una ragione”.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Figuccia

