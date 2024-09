Carlo Alberto Dalla Chiesa

Generale Dalla Chiesa, Cisl Palermo Trapani: ''Fondamentale la presenza dello Stato per far cessare la prepotenza mafiosa''

''La lotta alla mafia deve continuare ad essere una priorità delle istituzioni e di tutta la società civile, perché solo con il faro della legalità si possono illuminare quelle zone grigie e d'ombra'', così il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana ricorda il Generale Dalla Chiesa in vista dell'anniversario della strage di Carini.

“Con il suo alto senso del dovere e delle istituzioni, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa resta ancora un punto di riferimento per chi, come il Prefetto, sa che per contrastare la mafia è fondamentale far sentire la presenza dello Stato”. Così il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana ricorda il Generale Dalla Chiesa in vista dell’anniversario della strage di Carini, che ricorre domani martedì 3 settembre, e in cui persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

“Seguendo l’esempio dei tanti Eroi antimafia, bisogna continuare uniti la battaglia contro il ricatto malavitoso e le mafie, per farlo serve dare priorità alla legalità, senza la quale non può esserci sviluppo e un futuro per i nostri giovani, nella propria terra. Ai bisogni dei cittadini bisogna dare risposte e questo può avvenire solo con la presenza dello Stato, che deve opporsi alla prepotenza mafiosa. La lotta alla mafia, dunque, deve continuare ad essere una priorità delle istituzioni e di tutta la società civile, perché solo con il faro della legalità si possono illuminare quelle zone grigie e d’ombra dove ancora la mafia fa valere la sua sopraffazione”.

