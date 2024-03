Giunta comunale, PD: ''Lagalla tradisce le pari opportunità tra i generi con l'ennesima sostituzione di una donna con un uomo''

pari opportunitą

Giunta comunale, PD: ''Lagalla tradisce le pari opportunitą tra i generi con l'ennesima sostituzione di una donna con un uomo''

''l centro destra palermitano riduce e svalorizza attraverso il sindaco Lagalla la garanzia del rispetto della soglia di rappresentanza del 40% oggi garantita in tutto il territorio nazionale e nelle amministrazioni delle cittą italiane'', dichiarano, con una nota congiunta, i consiglieri comunali del Partito Democratico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/03/2024 - 09:46:15 Letto 827 volte

«Il sindaco Roberto Lagalla nella settimana dell'otto marzo e mentre il Pd celebra la Conferenza nazionale delle democratiche aperta anche alle non iscritte al Partito, con l'ennesima sostituzione in Giunta di una donna con un uomo, tradisce il principio costituzionale e civile di pari opportunità fra i generi riducendo a soli due componenti su 12 la rappresentanza femminile nella giunta comunale di Palermo.



In un tempo in cui la politica nazionale riconosce un indiscusso primato della leadership alle donne,invece, il centro destra palermitano riduce e svalorizza attraverso il sindaco Lagalla la garanzia del rispetto della soglia di rappresentanza del 40% oggi garantita in tutto il territorio nazionale e nelle amministrazioni delle città italiane.



Nel condannare un arretramento politico e culturale così grave avvieremo e ci faremo carico nella prima seduta utile del consiglio comunale di porre la questione attivando ogni necessaria attività ispettiva a tutela del principio garantito».



Lo dichiarano, con una nota congiunta, i consiglieri comunali del Partito Democratico Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo e Teresa Piccione.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!