Governo, Di Maio: ''Da Conte una vendetta politica, se c'è la crisi creerebbe un danno incalcolabile all'Italia''

''L'unico modo per rafforzare Draghi è la ricostituzione della maggioranza di unità nazionale, con la consapevolezza del fatto che una crisi creerebbe un danno incalcolabile all'Italia e agli italiani'', dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

"Non ci sono certezze che vi sia una regia russa dietro la crisi di governo in corso in Italia, ma di certo il presidente Vladimir Putin sta lavorando per destabilizzare il nostro Paese e l'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

"Sono sicuro", ha detto Di Maio parlando del leader M5s Giuseppe Conte, che "stia compiendo una vendetta politica buttando giù il presidente del Consiglio, Mario Draghi, perché ancora non si dà pace per non essere riuscito a restare a Palazzo Chigi".

Per Di Maio, l'unico modo per rafforzare Draghi è la "ricostituzione della maggioranza di unità nazionale, con la consapevolezza del fatto che una crisi creerebbe un danno incalcolabile all'Italia e agli italiani".

"Se non ci sarà una svolta - ha affermato Di Maio a Il Messaggero -, il Parlamento verrà sciolto giovedì o venerdì e si andrà a elezioni il 25 settembre. Di conseguenza salteranno in Ue il tetto al prezzo del gas e in Italia le riforme del fisco e della concorrenza e non si potrà porre la fiducia per approvare leggi indispensabili per fronteggiare il disagio sociale provocato dall'inflazione e incassare i fondi del Pnrr, oltre a una potenziale esplosione della crisi dello spread".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Luigi Di Maio

