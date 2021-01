Governo

Governo, Di Maio: ''Trovare la maggioranza o meglio andare a votare''

''Ma se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte ter'', ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/01/2021 - 09:05:47 Letto 318 volte

"O nei prossimi giorni si trova la maggioranza, altrimenti sono il primo a dire che stiamo scivolando verso il voto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Mezz'ora in più su Rai3. "Solo che in tempi normali si poteva votare anche ogni anno, in questi tempi ci giochiamo Recovery, vaccini e futuro della ripresa economica", ha aggiunto.

"Ma se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte ter. Se da Italia Viva non si ritira la sfiducia non ci saranno presupposti per il dialogo", ha proseguito Di Maio."Se ci sono forze politiche che si vogliono avvicinare a questo governo ben venga - ha concluso - ma se dev'essere qualcosa di raccogliticcio sono il primo a dire andiamo al voto".

Sulla relazione Bonafede "il voto è un voto sul governo", sottolinea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "E' un atto che riguarda tutto il governo e il M5s non sarà né donatore di sangue né di organi per questo governo". Nel Movimento, ha concluso, "non siamo mai stati così compatti, siamo un monolite". "Se il tema è riparlare con Renzi, Conte è stato chiaro" sul fatto che non avrebbe più fatto parte della maggioranza "e noi tra Conte e Renzi scegliamo Conte" precisa Di Maio.

Fonte: Ansa

