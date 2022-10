Nuovo Governo

Governo, la promessa di Conte: ''Faremo un'opposizione dura e intransigente, senza sconti''

''Sino all'ultimo giorno di questa legislatura agiremo tutti insieme per non tradire la fiducia dei cittadini. Il rispetto degli impegni presi in campagna elettorale sarà la nostra missione'', ha detto Giuseppe Conte.

Il leader del M5s Giuseppe Conte ha promesso un’opposizione "dura, senza sconti, intransigente al nuovo governo perché la nostra asticella del bene comune è molto alta". Arrivando alla Camera per l'assemblea congiunta dei nuovi parlamentari eletti del Movimento, l'ex premier ha dichiarato anche che "restituire centralità alla politica significa fare opposizione in modo serio e con il massimo impegno. Non significa fare un ostruzionismo sistematico e preconcetto. Faremo la nostra parte per il bene del Paese".

"Noi tutti abbiamo un obiettivo ben preciso in questa legislatura - ha chiarito -: dobbiamo restituire il primato alla politica. Questa legislatura si è chiusa con un governo di larghe intese che ha finito per scacciare nell'ombra la politica, esiliandola sullo sfondo. Se non torna la buona politica, saremo sopraffatti dalle crisi in corso".

"Non facciamo di questa nostra attività un 'mestiere'. Il nostro compito è ridare centralità all'etica pubblica, tener fede agli impegni presi durante la campagna elettorale, perseguendo con linearità e coerenza la nostra azione politica - ha poi continuato il leader pentastellato -. La serietà e la dedizione non bastano. Vi chiedo il coraggio, perché senza coraggio non si cambia la società".

Conte si è poi soffermato sulla crisi del movimento, spiegando che il M5s "ha attraversato la fase più travagliata della sua storia, in cui tutti ci davano per scomparsi, dispersi. E invece abbiamo dimostrato di avere grande capacità di reazione. Abbiamo dimostrato cuore e coraggio nel nostro momento di maggiore difficoltà. E i cittadini non sono caduti nella trappola degli attacchi e delle denigrazioni con cui hanno provato a macchiare la nostra azione politica".

L'ex presidente del Consiglio ha poi rivendicato: "Sono tanti i cittadini che hanno superato il cerchio di fuoco eretto dal 'sistema' contro di noi e hanno compreso la difficoltà di agire in un contesto che ci voleva emarginare. A questi cittadini siamo grati perché hanno contribuito a rilanciare la nostra azione e ci hanno restituito l'onore politico, che nella nostra coscienza sapevamo in realtà di non avere perso: ci hanno riconosciuto coerenza e linearità di azione. Ecco perché la loro investitura di fiducia è per noi il bene più prezioso".

Sulla guerra ha assicurato che "da parte del M5s non c'è alcuna ambiguità nei confronti del conflitto in Ucraina ma ferma condanna della Russia". E ha spiegato: "Un diffuso intervento bellicista prova a rintuzzare qualsiasi discussione. Un finto patriottismo cerca di mettere la mordacchia a qualsiasi interrogativo, a qualsiasi tentativo di discussione. Usano in modo vergognoso l'accusa di filo-putinismo come una clava per soffocare qualsiasi democratico confronto. Perfino quando abbiamo invocato una discussione in Parlamento, come si addice a una democrazia parlamentare, ci siamo scontrati con un muro governativo insormontabile".

E ancora: "A livello internazionale sono ormai sette mesi di guerra. Una guerra combattuta qui in casa nostra, in Europa, di cui siamo ormai pienamente partecipi per quanto riguarda gli aiuti militari, gli aiuti umanitari, gli impegni economici. Una guerra però di cui sembriamo tutti rassegnati a subire passivamente le conseguenze. Siamo sull'orlo di un rischio nucleare. Ma non c'è nessuna discussione sulla strategia, sugli obiettivi politici che stiamo perseguendo, sugli scenari geo-politici che si stanno delineando. L'unica cosa certa di questa strategia è che si è puntato su un'escalation militare e non su un negoziato di pace".

Conte ha concluso con una promessa: "Sino all'ultimo giorno di questa legislatura agiremo tutti insieme per non tradire la fiducia dei cittadini. Il rispetto degli impegni presi in campagna elettorale sarà la nostra missione".

