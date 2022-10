Fiducia governo Meloni

Governo Meloni, oggi dibattito sulla fiducia al Senato

Dalle 13 al Senato il dibattito sulla fiducia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2022 - 08:07:59 Letto 694 volte

Il governo Meloni alla prova del Senato, convocato per oggi, alle ore 13:00, per la discussione sulle comunicazioni della presidente del Consiglio dei ministri, che ieri ha consegnato a Palazzo Madama il testo delle sue dichiarazioni programmatiche. Intorno alle 16:30 la premier incaricata interverrà per la replica. Seguiranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la votazione nominale con appello. Attesa per l'intervento del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Governo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!