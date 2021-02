consultazioni

Governo, seconda giornata di consultazioni per Draghi

Oggi il premier incaricato procede con i colloqui con i 'big' della politica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/02/2021 - 14:00:58 Letto 338 volte

Consultazioni, al via la seconda giornata per Mario Draghi alla Camera. Dopo l'avvio del nuovo giro di incontri per la formazione del nuovo governo ieri, oggi il premier incaricato procede con i colloqui con i 'big' della politica. I primi a sedersi di nuovo al tavolo con l'ex presidente Bce sono i cosiddetti 'responsabili', il gruppo di Europeisti-Maie-Centro democratico nato al Senato dopo le dimissioni di Conte. A seguire Leu, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5S.

Questo il calendario degli appuntamenti di oggi:

ore 11.00, Gruppo Europeisti – Maie Centro Democratico del Senato;

ore 11.45, Liberi e Uguali e Liberi e Uguali Senato;

ore 12.30, Italia Viva Gruppo Camera e Italia Viva-PSI Senato;

ore 13.15, Gruppi Fratelli d'Italia Camera e Senato;

ore 15.00, Gruppi del Partito Democratico Camera e Senato;

ore 15.45, Gruppi di Forza Italia – Berlusconi Presidente Camera e Forza Italia-Berlusconi Presidente-Udc Senato;

ore 16.30, Gruppi Lega-Salvini Premier Camera e Lega-Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione Senato;

ore 17.15, Gruppi Movimento 5 Stelle Camera e Senato.

