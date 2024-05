ritardo nei pagamenti

Gruppo Karol, salta incontro con l'assessore Volo. Sindacati: ''I lavoratori protestano per il ritardo nei pagamenti''

I sindacati si autoconvocano nuovamente sotto la sede dell’assessorato alla Salute il 15 maggio prossimo per tentare di risolvere la vertenza Karol.

I sindacati si autoconvocano nuovamente sotto la sede dell’assessorato alla Salute il 15 maggio prossimo per tentare di risolvere la vertenza Karol. Un tentativo di mediazione, previsto per oggi, è infatti finito nel nulla. Fp Cgil, Uil Fpl e Fials avevano rinunciato a un’autoconvocazione del 26 aprile per un incontro programmato in mattinata in piazza Ziino, con assessorato, Asp e Karol.

“Nonostante avessimo accettato lo spostamento dell’autoconvocazione in data odierna, così come indicatoci dall’assessore Volo, abbiamo visto stamattina l’assessore che usciva dagli uffici di piazza Zino, per recarsi presso la VI commissione – dichiarano Michele Morello, Alfredo Orofino e Antonio Ruvolo, per Fp Cgil, Uil Fpl e Fials - Ci siamo sentiti presi in giro per questa mancanza di rispetto, soprattutto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, che da più di un anno e mezzo continuano ad avere problemi per il mancato pagamento di due stipendi del 2023 e per i continui ritardi nel pagamento degli stipendi del 2024. Noi non demordiamo e ci riconvochiamo per il 15 maggio, sperando che chi di dovere si faccia promotore di questo incontro chiarificatore e non abbia atteggiamenti pilateschi”.

