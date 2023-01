funerali Papa Benedetto

I funerali di Papa Emerito Benedetto XVI. Papa Francesco: ''Che la tua gioia sia perfetta'' *VIDEO*

Papa Francesco presiede la Messa esequiale di Benedetto XVI.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/01/2023 - 10:27:54 Letto 746 volte

Sono iniziati alle 9.30 i funerali di Benedetto XVI, con il Rito iniziale, le preghiere di ingresso e l'atto penitenziale. A presiederli Papa Francesco che ha letto in latino le formule previste dal messale. Poi sono state proclamate ai fedeli le tre letture. La prima lettura è stata letta in lingua spagnola, i salmi in latino, la seconda lettura in inglese, mentre il Vangelo in italiano.

Il feretro del Papa emerito è stato posto, su un tappeto rosso sul sagrato della Basilica ai piedi dell'altare. Sulla bara è stato posto il Vangelo.

Papa Francesco presiede la Messa esequiale di Benedetto XVI.

"Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita". Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'omelia della sua omelia per i funerali del Papa emerito Benedetto XVI in corso in piazza San Pietro.

"Siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l'amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia dei funerali di Benedetto XVI. "È il Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore", ha aggiunto Francesco.

"Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce!". Si conclude così l'omelia di Papa Francesco.

"Pascere vuol dire amare, e amare vuol dire anche essere pronti a soffrire. Amare significa: dare alle pecore il vero bene, il nutrimento della verità di Dio, della parola di Dio, il nutrimento della sua presenza". Lo ha sottolineato Papa Francesco nella sua omelia funebre per i funerali del papa emerito, Benedetto XVI.

Francesco, ha poi aggiunto che nell' "incontro di intercessione il Signore va generando la mitezza capace di capire, accogliere, sperare e scommettere al di là delle incomprensioni che ciò può suscitare. Fecondità invisibile e inafferrabile, - ha poi aggiunto - che nasce dal sapere in quali mani si è posta la fiducia. Fiducia orante e adoratrice, capace di interpretare le azioni del pastore e adattare il suo cuore e le sue decisioni ai tempi di Dio", ha concluso.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Twitter Vaticano

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!