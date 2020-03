#iorestoacasa

Il sindaco Orlando ringrazia chi resta a casa *VIDEO*

Il ringraziamento del Sindaco a coloro che restano a casa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/03/2020 - 19:44:30 Letto 381 volte

Il ringraziamento del Sindaco a coloro che restano a casa. Grazie a chi resta a casa. Grazie a chi, restando a casa, aiuta chi è impegnato in queste ore in prima fila per evitare il collasso del sistema sanitario. Restate a casa.





