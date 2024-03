Illuminazione assente a Bellolampo, Figuccia: ''Intrapreso percorso che renderà le strade più sicure''

Illuminazione pubblica

Illuminazione assente a Bellolampo, Figuccia: ''Intrapreso percorso che renderÓ le strade pi¨ sicure''

''Programmato percorso per realizzare uno studio di fattibilitÓ e reperire fondi extracomunali per mettere in sicurezza tutti i residenti che ogni giorno vivono un enorme disagio'', ha dichiarato Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Consiglio comunale e presidente della terza commissione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/03/2024 - 11:56:43 Letto 810 volte

“Come presidente della terza commissione consiliare, insieme con i colleghi Massimiliano Giaconia, Concetta Amella, Antonino Abbate, Caterina Meli e il vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mancuso, abbiamo raccolto l'appello del Comitato di Bellolampo per dare finalmente una risposta ad uno dei maggiori ed annosi problemi delle strade provinciali 1 e 57, dove l’illuminazione pubblica è totalmente assente.

Insieme con Amg, il settore competente del Comune di Palermo e la Città metropolitana, abbiamo programmato il percorso per realizzare uno studio di fattibilità e reperire fondi extracomunali per mettere in sicurezza tutti i residenti che ogni giorno vivono un enorme disagio, costretti a raggiungere le proprie abitazioni senza alcuna illuminazione e quindi in condizioni pericolose.

Adesso, invece, finalmente abbiamo intrapreso un percorso che, quanto possa essere lungo e travagliato, renderà le strade provinciali che da Palermo salgono verso Bellolampo, dove risiedono migliaia di palermitani, sicure e molto più facilmente percorribili”.



Lo ha dichiarato Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Consiglio comunale e presidente della terza commissione.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!