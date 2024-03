Illuminazione pubblica

Illuminazione pubblica Ottava circoscrizione, sopralluogo del consigliere di AMG Energia Iacono con il presidente Longo

Il sopralluogo č partito dalla zona di piazza Politeama per spostarsi nelle strade di Borgo Vecchio, attraversare via Libertā e arrivare sino al quartiere Malaspina-Palagonia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/03/2024 - 15:03:50 Letto 735 volte

Una verifica sul campo della situazione della pubblica illuminazione nell’Ottava circoscrizione e la conferma di un dialogo aperto tra AMG Energia e le circoscrizioni, avamposto dei cittadini sul territorio.

Il sopralluogo è stato eseguito ieri sera (mercoledì 13) dal consigliere di AMG Energia, Nino Iacono assieme ad una squadra di operatori della società e al presidente dell’Ottava circoscrizione, Marcello Longo. Presenti anche i consiglieri Alessandro Amore, Alessandro Benincasa, Nicola Glorioso, Salvatore Palumbo e Francesco Schembri.

Il sopralluogo è partito dalla zona di piazza Politeama per spostarsi nelle strade di Borgo Vecchio, attraversare via Libertà e arrivare sino al quartiere Malaspina-Palagonia. Nel corso della verifica si è discusso delle attività di manutenzione eseguite sugli impianti di illuminazione da AMG Energia, degli interventi programmabili e delle criticità, in particolare quelle dovute alla vetustà degli impianti presenti in alcune zone della circoscrizione.

“Il Cda di AMG Energia è particolarmente attento al rapporto con il territorio – sottolinea il consigliere Nino Iacono – e il dialogo con le circoscrizioni, che ne raccolgono le richieste, è costante. Almeno una sera alla settimana effettuo verifiche nelle circoscrizioni, che saranno tutte oggetto di sopralluoghi, seguendo anche le attività delle squadre in servizio. É un modo per evidenziare eventuali problemi ed intervenire per migliorare le attività svolte in città”.

“Ringrazio AMG Energia per la piena disponibilità all’ascolto – afferma il presidente dell’Ottava circoscrizione, Marcello Longo – Il confronto tra territorio, circoscrizione e azienda è fondamentale. C’è l’impegno reciproco a proseguire questa collaborazione estendendo le verifiche anche alle zone di Acquasanta e di via Montepellegrino che, per ragioni di tempo, non è stato possibile raggiungere”.

Fonte: AMG ENERGIA

Fonte Immagine: AMG ENERGIA

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!