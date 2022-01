Covid-19

Impennata di contagi Covid-19 a Palermo: allestiti due ospedali da campo all'ingresso degli ospedali Cervello e Civico

Si sta valutando di posizionare un terzo e analogo punto medico avanzato anche all’ospedale di Partinico.

Impennata di contagi Covid a Palermo, dove per la crescente richiesta di ricoveri è stato necessario attrezzare due ospedali da campo all’ingresso degli ospedali Cervello e Civico. E si sta valutando di posizionare un terzo e analogo punto medico avanzato anche all’ospedale di Partinico.

Questi presidi, prontamente organizzati dalla direzione del 118, sono fondamentali per far scendere i pazienti dalle ambulanze e avviare la loro presa in carico. La struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid di Palermo ha messo a disposizione del presidio all’ospedale Cervello personale sanitario dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20 per aiutare i colleghi del pronto soccorso del Cervello. Si stanno approntando, inoltre, altri posti letto Covid all’ospedale di Partinico, all’ospedale Civico e allo stesso ospedale Cervello. La rianimazione di Partinico è stata riattivata in rianimazione Covid.

“Queste ulteriori misure - dichiara il commissario Covid di Palermo, Renato Costa - permetteranno di affrontare i prossimi giorni con maggiore serenità, in attesa del raggiungimento del picco, che ci auguriamo possa essere tra circa due settimane. Per fortuna, però, va detto che la condizione epidemiologica è migliore rispetto al passato: abbiamo un minor numero di morti, le terapie intensive non sono sotto pressione come l’anno scorso, la percentuale di vaccinati ci sta aiutando. In conclusione: abbiamo buone prospettive per superare questo momento”.

