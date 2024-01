Impianti sportivi

Impianti sportivi, Chinnici: ''Bandi per 17 milioni, Palermo volta pagina''

Il comune di Palermo ha dato il via ai bandi per i lavori che consentiranno di recuperare il Palazzetto dello Sport, lo stadio di baseball di via dell'Olimpo dove si potrÓ giocare anche a cricket.

12/01/2024

“Grazie a finanziamenti per 17 milioni di euro, gli impianti sportivi della città cambieranno volto. Il comune di Palermo ha dato il via ai bandi per i lavori che consentiranno di recuperare il Palazzetto dello Sport, lo stadio di baseball di via dell’Olimpo dove si potrà giocare anche a cricket, di avviare il primo lotto della tribuna della piscina e di trasformare l’area di Bonagia in uno skatepark di altissimo livello. L’area di via della Giraffa sarà infatti la più importante del Sud Italia e potrà ospitare competizioni nazionali.

Questo è il risultato dello straordinario lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale, e in particolare dall’assessore Totò Orlando, che consente finalmente a Palermo di voltare pagina e avere, dopo anni di attesa, impianti sportivi adeguati e all’avanguardia”. Lo ha dichiarato Dario Chinnici Lavoriamo per Palermo.

"Palermo si conferma una città attenta allo sport e decisa a valorizzare un settore così nevralgico - lo dichiara il presidente della commissione sport Salvo Alotta -. Questi sono la dimostrazione dell'impegno dell'amministrazione Lagalla in questo senso".

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Chinnici

