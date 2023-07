Diossina nell'aria

Incendi a Palermo, Arpa certifica: diossina nell'aria

L'allarme è stato lanciato dall'Arpa che ha rilevato la presenza velenosa sprigionatasi dopo l'incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo.

29/07/2023

Diossina nell'aria a Palermo, l'allarme è stato lanciato dall'Arpa che ha rilevato la presenza velenosa sprigionatasi dopo l'incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo.

"La determinazione di diossine sull'aria campionata nei pressi della località Inserra, dalle ore 22:00 del 24 luglio alle ore 22:00 del giorno dopo ha restituito una concentrazione pari a 939 TE fg/m3", si legge nel sito dell'ente. "I risultati riflettono la formazione di diossine e furani e la loro presenza in aria ambiente, che costituisce un dato da attenzionare - dicono -. I valori di concentrazione riscontrati sono indicativi della presenza di una fonte emissiva locale".

Nei giorni degli incendi a Palermo si sono registrati nei picchi di benzene nelle centraline dell'Arpa di piazza Castelnuovo, via Belgio, piazza Indipendenza, via Di Blasi. Concentrazioni non riconducibili al traffico veicolare in orari dove non ci sono ingorghi. "I picchi di concentrazione in particolare nelle ore notturne sono correlabili agli incendi che si sono sviluppati dal 24 luglio", aveva scritto nei giorni scorsi la stessa Arpa. "Anche le concentrazioni del pm10 hanno registrato fino al 25 luglio il superamento del valore limite così come il pm2".

Fonte Immagine: Ezio Cairoli

